القطاع الفلاحي تمكن من تغطية أكثر من 70 بالمائة من الطلب الوطني على المنتجات

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الاربعاء بالجزائر أن الاصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال العقدين الماضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية بأكثر من 70بالمائة.

و أوضح الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن عدد من الشعب الفلاحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج الأسواق الخارجية مؤكدا ان الاموال الضخمة التي رصدت للقطاع و التي بلغت 2500 مليار دج خلال العقدين الماضيين سمحت بتحقيق انتاج تقدر قيمته بـ 30 مليار دولار من الانتاح الفلاحي.

و يتوقع الوزير تسجيل ارتفاع هام في الانتاج الفلاحي خاصة الحبوب و البطاطا و اللحوم و الحليب و التمور خلال الفترة اللاحقة .

كما اوضح ان السياسة الفلاحية ترتكز علي المدى المتوسط علي محاور استراتيجية تاخذ بعين الإعتبار الوضع الوطني و الدولي من اجل رفع التحديات التي سيواجهها القطاع.

و اوضح السيد بوعزقي في هذا الاطار ان هذه التحديات تتمثل في ضمان رفع حجم الانتاج الوطني بكيفية معتبرة و تثمينه بطريقة افضل من خلال التجنيد العقلاني للوسائل المتوفرة باستهداف الشعب الاستراتيجية لسد الحاجيات للسكان التقليص التدريجي لاستيراد و بعث التصدير.

وترتكز استراتيحية تنمية القطاع على تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي و التقليص من عدم التوازن في الميزان التجاري و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تعتمد على تعزيز و ترقية الانشطة الموجهة لسكان الريف و المحافظة على الموارد الطبيعية و التثمين المستدام لها الى جانب تنمية نشاط الصيد البحري.

و حسب الوزير فان تحقيق هذه الاستراتيجية باتباع نمط جديد مهيكل اساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك جديد للنمو الفلاحي, لا سيما في اطار الشراكة العمومية الخاصة و الشراكة الخاصة -الخاصة.

كما تعتمد استراتيجية القطاع كذلك على تدعيم اكثر للشعب الفلاحية الاستراتيجية و منها الحبوب و الحليب و الاعلاف و اللحوم.

و في نفس السياق اكد الوزير على السقي بالانظمة المقتصدة للمياه و ادماج الفلاحة الصناعية و دعم انظمة الظبط و استبدال الاستيراد المكثف لبعض المنتجات الفلاحية و الغذائية وبعث الصادرات ومرافقة حاملي المشاريع و دعمهم.

و بلغة الارقام قال السيد وعزقي انه تم توسيع مساحة الاراضي الفلاحية المستغلة من 5ر8 مليون هكتار الى 9 مليون هكتارالى جانب توسيع المساحات المسقية الى 2 مليون هكتار.

ومن جهة اخرى يتوقع رفع الانتاج الفلاحي لبعض المنتجات على غرار انتاج 53 مليون قنطار من حبوب و 5ر69 مليون قنطار بطاطا و 11 مليون قنطار من التمور و 3ر6 مليون قنطار لحوم حمراء و 7ر6 مليون قنطار لحوم بيضاء و 8ر4 مليار لتر من الحليب الطازج.

منح 20 ألف عقد امتياز للاستغلال الفلاحي منذ 2011

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الاربعاء بالجزائر أنه تم منح 20 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011 مشيرا الى أن الخلية المنصبة على مستوى الوزارة لمتابعة عملية استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة تباشر عملها بانتظام .

و قال بوعزقي خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن الوزارة تحصي حتى اليوم 2 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية غير المستغلة أي ما يمثل 33 بالمائة من المساحة الاجمالية للاراضي الفلاحية و المقدرة بـ 8 ملايين هكتار.

من جانب آخر قال الوزير أن القطاع يعمل حاليا على تسوية ما يسمى بـ "أراض العرش" موضحا أن مصالح الوزارة تسعى لاقناع ملاكها على تسوية ملفاتهم لدى المصالح المختصة ما يمكنهم من الحصول على وثائق الحيازة و بالتالي ادراجها ضمن الأوعية العقارية للاستغلال الفلاحي.