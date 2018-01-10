نهاية اضراب الكناباست: الاساتذة المضربين تلقوا ضمانات بخصوص التكفل بمطلبهم

تلقى مكتب تيزي وزو للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، "ضمانات" للتكفل بمطالبهم مما سمح بالتوصل الى اتفاق من اجل استئناف الدروس يوم غد الخميس، حسبما أكده اليوم الأربعاء مدير التربية، احمد لعلاوي.

و في تصريح للإذاعة عقب اجتماع عقد اليوم الاربعاء بين مدير التربية و ممثلي الكناباست و اولياء تلاميذ و رئيس ديوان الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي، اوضح السيد لعلاوي الذي رفض الافصاح عن محتوى هذا الاتفاق باعتباره -كما قال- "في انتظار التوقيع" من طرف المجلس الولائي للكناباست، انه بعد "انتزاع" هذا الاتفاق من اجل استئناف الدروس فان ابواب الحوار تبقى مفتوحة بخصوص المطالب الاخرى لهذه النقابة".

و بخصوص الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين الذي تم طبقا للقانون، اوضح ذات المسؤول ان مديرية التربية ليس لديها "صلاحيات للشروع في مفاوضات حول هذا الموضوع لأنه من صلاحيات الوزارة الوصية".

و بشان استدراك الدروس الضائعة طيلة مدة الاضراب الذي دام 25 يوما، اشار ذات المسؤول الى ان الامر يتعلق بالتزام اخلاقي بين الاساتذة و تلاميذهم و قال "اعتقد ان الاستدراك سيتم قصد تحضير التلاميذ لاستئناف الدروس أولا ثم للامتحانات".

و في تصريح للإذاعة المحلية، اعرب المنسق المحلي للكناباست عن ارتياحه للتكفل بهذه المطالب.

و يذكر ان هذه النقابة شنت اضرابا مفتوحا في نهاية شهر نوفمبر الماضي من اجل المطالبة بتنحية موظفين بمديرية التربية على إثر تعرض معلمة لاعتداء من طرف عون شرطة داخل مديرية التربية بحضور هاذين المسؤولين.