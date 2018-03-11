بيراف : وفد جزائري سيتنقل قريبا إلى فلسطين

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف تنقل وفد من اللجنة الأولمبية إلى فلسطين قريبا، مؤكدا أن الزيارة ذات طابع رمزي وآخر رياضي يستهدف تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في اللجنة الأولمبية الفلسطينية في التنظيم والتسيير.

وأضاف بيراف في منتدى صحيفة "ديكا نيوز"، اليوم الأحد، أنه سيقود بدوره في 22 أفريل المقبل وفد ثان للجنة الأولمبية الجزائرية إلى فلسطين تلبية، كما قال، لطلب رئيس الأولمبية الفلطسينية لدى زيارته الأخيرة لبلادنا ولقائه مع الوزير الأول، وستكون المناسبة فرصة لتدشين ملعب جديد يحمل اسم الرئيس الراحل هواري بومدين.

كما تطرق بيراف لألعاب البحر المتوسط التي ستنظم الصيف المقبل في تاراغونا الإسبانية مؤكدا أن هيئته ستدعم الوفد الجزائري في هذه المنافسة لتحقيق نتائج إيجابية ، مشيرا إلى أن عدد الرياضيين المشاركين 770 رياضيا سيتم تقليصه وفقا للميزانية المخصصة له.