إطلاق جائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري

أطلق المسرح الوطني محي الدين بشطارزي مؤخرا جائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري و التي تعنى بالدراسات النقدية للمسرح الجزائري منذ 1990.

و عن هذه المسابقة قال مدير المسرح الوطني محمد يحياوي إن "الجائزة عالمية ومفتوحة لكل النقاد و الأكاديمين و الباحثين و المهتمين بالمسرح الجزائري،و تتناول المسرحيات التي أنتجها المسرح الجزائري بصفة عامة منذ سنة 1190".

و أضاف أن "الدراسات تقدم باللغة العربية و اللغة الامازيغية و كذلك اللغات الأجنبية ،و تتسم الدراسة بالأصالة و الابتكار و عدم المشاركة في أعمال أخرى من قبل و أن يكون عرض البحث مدعم بالوسائط السمعية البصرية حسب مقتضيات البحث".

كما كشف المتحدث ذاته "أن أبواب المسابقة مفتوحة منذ الإعلان عنها و إلى غاية شهر جويلية المقبل و هناك ثلاث جوائز: الأولى تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري و الثانية تقدر بـ 300 ألف دينار جزائري و الثالثة بـ 250 ألف دينار جزائري".