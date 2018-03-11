إطلاق جائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري

11/03/2018 - 16:57

أطلق المسرح الوطني محي الدين بشطارزي مؤخرا جائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري و التي تعنى بالدراسات النقدية للمسرح الجزائري منذ 1990.

و عن هذه المسابقة قال مدير المسرح الوطني محمد يحياوي إن "الجائزة عالمية ومفتوحة لكل  النقاد و الأكاديمين و الباحثين و المهتمين بالمسرح الجزائري،و تتناول المسرحيات التي أنتجها المسرح الجزائري بصفة عامة منذ سنة 1190".

و أضاف أن "الدراسات تقدم باللغة العربية و اللغة الامازيغية و كذلك اللغات الأجنبية ،و تتسم الدراسة بالأصالة و الابتكار و عدم المشاركة  في أعمال أخرى من قبل و أن يكون عرض البحث مدعم بالوسائط  السمعية البصرية حسب مقتضيات البحث".

كما كشف المتحدث ذاته "أن أبواب المسابقة مفتوحة  منذ الإعلان عنها و إلى غاية شهر جويلية المقبل و هناك ثلاث جوائز: الأولى تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري  و الثانية تقدر بـ 300 ألف دينار جزائري و الثالثة بـ 250 ألف دينار جزائري".

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ثقافة وفنون, مسرح

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