جمال كعوان في كيغالي هذا الاثنين للمشاركة في أشغال الدورة الـ11 للجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي

11/03/2018 - 17:39

يشارك وزير الاتصال, جمال كعوان, بدءا من هذا الاثنين وعلى مدى يومين بالعاصمة الرواندية كيغالي في أشغال الدورة الـ11 للجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي,حسب بيان للوزارة.

و سيتحادث كعوان الذي سيكون مرفوقا بالمديرين العامين للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع, مع ممثلي البلدان الأخرى للقارة حول مسألة الرهانات  التكنولوجية للتلفزة الرقمية الأرضية بإفريقيا.

و سيعرض الوزير أمام نظرائه الأفارقة والقادة و ممثلي الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي التجربة الجزائرية في مجال التلفزة الرقمية الأرضية. 

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