جمال كعوان في كيغالي هذا الاثنين للمشاركة في أشغال الدورة الـ11 للجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي

يشارك وزير الاتصال, جمال كعوان, بدءا من هذا الاثنين وعلى مدى يومين بالعاصمة الرواندية كيغالي في أشغال الدورة الـ11 للجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي,حسب بيان للوزارة.

و سيتحادث كعوان الذي سيكون مرفوقا بالمديرين العامين للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع, مع ممثلي البلدان الأخرى للقارة حول مسألة الرهانات التكنولوجية للتلفزة الرقمية الأرضية بإفريقيا.

و سيعرض الوزير أمام نظرائه الأفارقة والقادة و ممثلي الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي التجربة الجزائرية في مجال التلفزة الرقمية الأرضية.