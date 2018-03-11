الجيش السوري يحقق المزيد من التقدم في الغوطة الشرقية

تمكن الجيش السوري هذا الأحد من إسترجاع المزيد من الأراضي في الغوطة الشرقية، بعد إعادة السيطرة على بلدة مديرا والتقدم في مزارع الأفتريس ومحور جسرين في غوطة دمشق الشرقية التي انقسمت بذلك إلى شطرين شمالي وجنوبي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري ومرصد حقوقي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن"وحدات من الجيش العاملة في القطاع الأوسط من الغوطة سيطرت بشكل كامل على بلدة مديرا بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية".

وواصلت القوات السوري تقدمها حيث التقت بوحدات الجيش العاملة في محيط إدارة المركبات في حرستا، وفقا لـ (سانا).

وبالسيطرة على مديرا تكون قوات الجيش "قطعت بشكل كامل خطوط إمداد وتحرك التنظيمات الإرهابية بين الجزئيين الشمالي والجنوبي من الغوطة الأمر الذي من شأنه تسريع سقوط أوكار الإرهابيين واندحارهم"، بحسب الوكالة السورية.

وتتركز عمليات الجيش في القطاع الجنوبي الشرقي من الغوطة حاليا وفقا للوكالة على مزارع جسرين وقرية افتريس بهدف"تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة".

وأشارت (سانا) إلى أن"العمليات أسفرت عن استعادة السيطرة على أغلبية المزارع الممتدة في محيط بلدة جسرين بعد دحر الإرهابيين منها وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد".

وكانت قوات الجيش السوري قد إسترجع أمس السبت على بلدة مسرابا الإستراتيجية والقريبة من إدارة المركبات.

وتخضع بلدات الغوطة الشرقية التي تعاني حصارا من قبل القوات المسلحة، منذ العام 2012 وعدة فصائل معارضة أبرزها"جيش الإسلام"و"فيلق الرحمن" وفصائل متشددة أخرى تنضوي ضمن تحالف جبهة (تحرير الشام).

وبدأت القوات السورية عملية عسكرية الشهر الماضي لاستعادة الغوطة الشرقية وهي آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج