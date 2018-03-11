فقي يشيد بالتزام الرئيس بوتفليقة بإنشاء معهد الجامعة الإفريقية للطاقة والماء

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي هذا الأحد بتلمسان التزام رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة بتجسيد معهد الجامعة الإفريقية لعلوم الماء والطاقة (بما فيه التغيرات المناخية).

وصرح فقي بمقر المعهد قائلا "أوجه تشكراتي الخالصة للجزائر التي احتضنت هذا المعهد الذي يكون إطارات إفريقيا المستقبلية"، داعيا الطلبة الأفارقة الحاضرين إلى الاستفادة من وسيلة التكوين هذه التي تعتبر مشروعا هاما ضمن أجندة 20/63 للاتحاد الإفريقي.

وأضاف فقي مخاطبا إياهم "أنتم شريحة من إفريقيا الغد والتي نحن بصدد وضع لبناتها الأولى"،مضيفا"بهذه الطريقة يمكن لإفريقيا ان تجد مكانتها بين الأمم".

وفي وقت سابق قدم مدير المعهد بالنيابة، زرقة عبد اللطيف،عرضا عن المعهد وأهدافه وآفاقه المتمثلة في شمل اكبر عدد من البلدان الإفريقية من المناطق الخمس، مشيرا إلى ان المعهد يضم حاليا 31 جنسية إفريقية.

وأوضح زرقة أن"هذا المعهد الذي يعتبر من أهم برامج الاتحاد الإفريقي يساهم في التنمية المستدامة لقارتنا مع تسهيل حركية الطلبة"، معلنا في هذا الشأن عن تجديد هذا المعهد وإنشاء 10 مراكز قريبا لتغطية المناطق الاقتصادية الخمس في إفريقيا في مجال الماء والطاقة والتغيرات المناخية.

للإشارة فإن أكثر من 20 بلدا إفريقيا استفاد من دراسة حالة للماء والطاقة.

أما في مجال الضمان الاجتماعي، يؤكد ذات المدير بالنيابة أن الطلبة الأفارقة يستفيدون من نفس امتيازات الطلبة الجزائريين، مذكرا أن التأطير يضمنه أساتذة من 50 جنسية.

وفي ذات المناسبة، قام موسى فقي بمعية وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار وسفير ألمانيا بالجزائر والمفوضة الإفريقية للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بزيارة معرض لورشات نشطها طلبة في مختلف المجالات، إلى جانب زيارة جناح المجمع الألماني"جيز"المتمركز بتلمسان والذي يتكفل بتمويل المعهد.

وانتقل الوفد الرسمي بعد ذلك إلى القطب الجامعي"إيمامة"ببلدية منصورة،حيث افتتح رئيس المفوضية الإفريقية مدرجا باسم الاتحاد الإفريقي ليدشن بعدها مبنى يضم 30 مخبر بحث تابعا لجامعة أبو بكر بلقايد وزار بعضها ليطلع على مدى تقدم هذه الجامعة في مجال الأبحاث.

وفي ذات السياق، اتجه فقي بعدها لمركز المسارات المهنية ونادي البحث عن العمل الذي كون لحد الآن 80 حاملا للشهادات الجامعية.

ويقوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي منذ أمس السبت بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج