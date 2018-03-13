البطولة الإفريقية للعدو الريفي: الطوغو البلد الـ 23 المشارك في موعد الشلف

أضحى المنتخب الطوغولي للعدو الريفي, البلد الـ 23 المشارك في منافسات الطبعة الخامسة للبطولة الإفريقية ( فئة أقل من 20 سنة/ أكابر) , المقررة في 17 مارس الجاري بالشلف, حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لألعاب لقوى.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية, أن الطوغو أكد مشاركته, بوفد يضم 18 شخصا, ويتكون من ثلاثة منتخبات للعدو الريفي في فئات: أكابر- رجال, سيدات وأواسط (ذكور).

ويضاف الطوغو إلي قائمة البلدان الأولى التي أكدت مشاركتها في الطبعة الخامسة لبطولة افريقيا للعدو الريفي بمدينة الشلف, و المتمثلة بالإضافة إلى الجزائر (البلد المنظم) في كل من: كينيا, اثيوبيا, أوغندا, إيريتيريا, جزر الرأس الأخضر, بوركينا فاسو, السيشل , زامبيا , المغرب , ليبيريا , السينغال , البنين , مصر , النيجر, جيبوتي .

ومع مرور الأيام , انضمت ستة بلدان اخرى الي قائمة المشاركين وهي : جنوب إفريقيا, ليبيا, مالاوي, بورندي, جزر موريس والسودان , حسب بيان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وحددت الهيئة الفيدرالية , آخر آجل لغلق قائمة المشاركين , اليوم الاثنين 12 مارس منتصف الليل وهذا بعدما كانت تأمل في مشاركة ما لا يقل عن 30 بلدا, غير أنها أبدت ارتياحها لحضور عدد من البلدان المعروفة في العدو عالميا , سيما , كينيا, اثيوبيا, أوغندا, إريتيريا , والذي سيعطى المستوى الفني لموعد الجزائر دفعا قويا.

ومن المنتظر أن تبدأ الوفود في الوصول إلى الجزائر في 13 مارس, أي عشية غلق قائمة المشاركين . وسيكون المنتخب الاثيوبي أول الملتحقين بأرض الوطن , حسب نفس المصدر.

ويتضمن برنامج منافسة بطولة افريقيا خمسة سباقات هي: سباق العدو الريفي (رجال) , سباق العدو الريفي (سيدات), سباق أقل من 20 سنة (ذكور) و سباق أقل من 20 سنة (إناث) و سباق التتابع المختلط .

و سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للرياضيين الجزائريين الذين سيشاركون في هذه البطولة , هذا الثلاثاء (13 مارس), خلال الندوة الصحفية المقررة خصيصا للحديث عن كل الجوانب المتعلقة بهذه المنافسة بالشلف.

المصدر: واج