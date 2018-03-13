Google يختبر شريط بحث جديد له عبر الهواتف الذكية

يبدو أن محرك البحث العملاق غوغل Google هو بصدد اختبار شريط بحث جديد لموقعه على الهواتف الذكية، والذي سيتضمن العديد من الاختلافات التي يمكن ملاحظتها من خلال المقارنة بين المظهر الحالي لشريط البحث، والشكل الجديد.

و استنادًا إلى لقطات الشاشة سكرين شوت Screen Shot التي حصل عليها موقع "phonearena" الهندى، فإن أولى هذه الاختلافات هي إضافة حرف الـ "G" على يسار شريط البحث الجديد المستدير في آخر تحديث للتطبيق، كما لم يعد هنالك رمز البحث داخل المربع الأزرق كما كان، كما أن العناوين الموجودة أسفل شريط البحث مثل الصور والفيديو والأخبار والخرائط والكتب لم تعد ظاهرة، وتم استبدالها بأيقونات مختلفة.