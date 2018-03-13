الرابطة الأولى(ختام الجولة الـ22): مولودية الجزائر تفوز على مولودية وهران

تغلب فريق مولودية الجزائر على الضيف مولودية وهران بنتيجة (4-0) الشوط الأول (2-0) في ختام الجولة 22 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم هذا الاثنين بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وسجل أهداف اللقاء كل من نقاش (4) وبن دبكة (18) وسويبع (47) وبالغ (90) لفائدة "العميد".

وعلى إثر هذه النتيجة العريضة، ترتقي المولودية العاصمية إلى الصف الثالث برصيد 37 نقطة، في حين يحافظ"الحمراوة"على مركزهم الثاني بمجموع 38 نقطة.

النتائج الكاملة:

الاثنين 12 مارس:

مولودية الجزائر - مولودية وهران 4 - 0

السبت 10 مارس:

اتحاد بلعباس - اتحاد البليدة 1-0

دفاع تاجنانت - نادي بارادو 1-2

نصر حسين داي - شبيبة الساورة 0-0

الجمعة 9 مارس:

اتحاد الحراش - شبيبة القبائل 2-0

الجمعة 2 مارس:

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-1

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 1-0

الخميس 1 مارس :

شباب بلوزداد - أولمبي المدية 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

3. مولودية الجزائر 37 22

4. اتحاد الجزائر 35 22

--. نادي بارادو 35 22

6. وفاق سطيف 33 22

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 26 22

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج