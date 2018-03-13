يوسفي يدعو المستثمرين إلى المساهمة في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية

دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي هذا الإثنين من ولاية الوادي المستثمرين إلى المساهمة في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية.

وقال الوزير لدى معاينته منطقة النشاطات الصناعية بالفولية بدائرة قمار في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية أنه"يتعين على المستثمرين المساهمة في أشغال وعمليات تهيئة مناطق النشاطات الصناعية بما يساعد على تطوير هذه الفضاءات الصناعية "، مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى جاهدة إلى تسوية كل انشغالات المستثمرين بالمناطق الصناعية .

وأشار السيد يوسفي بالمناسبة إلى أن هناك برنامجا وطنيا لتعميم الأقطاب الصناعية عبر كافة مناطق الوطن بهدف ترقية الأنشطة الصناعية حتى يصبح هذا القطاع"بديلا حقيقيا لثروة البترول"، مبرزا أهمية التوجه نحو الصناعات التحويلية الغذائية بما يمكن من مواكبة الحركية الكبيرة التي تشهدها الفلاحة .

وذكر يوسفي أن الجزائر ستصبح بلدا مصدرا للمنتوجات الفلاحية في آفاق 2021 وكذا الحديد والصلب وذلك ضمن إستراتيجية وطنية تهدف إلى توجيه الإنتاج المحلي نحو التصدير.

وأكد الوزير أيضا أنه سيتم تسريع عمل اللجنة القطاعية المكلفة بتأشير دفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز مناطق النشاطات الصناعية .

وتتربع منطقة النشاطات الصناعية بالفولية التي توجد قيد التجسيد على مساحة إجمالية قوامها 200 هكتار قابلة للتوسيع،حيث قدمت لوزير الصناعة والمناجم بذات الموقع عروض مفصلة حول مناطق النشاطات الجديدة والقديمة ووضعية الإستثمار الصناعي بولاية الوادي .

وفي هذا الصدد تشير مصالح القطاع في حصيلتها إلى قبول 414 ملف لمستثمرين من بين 1.277 ملف مودع لديها إلى غاية شهر مارس 2018 ، فيما تم إلغاء 131 استفادة في إطار تطهير العقار الصناعي بالولاية.

كما تحصي الولاية 7.139 مؤسسة مصغرة ومتوسطة التي تشغل 23.772 عامل حسب إحصائيات مصالح مديرية القطاع.

وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين عدة مشاريع صناعية أنجزت في إطار الإستثمار الخاص. ويتعلق الأمر بوحدة تخزين الحبوب ومعالجة البذور بدائرة الرقيبة التي تشغل 50 عاملا ووحدة صناعة الأعمدة الكهربائية والقوالب الإسمنتية التي توفر 30 منصب شغلي ووضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البلاستيك .

وتنتج هذه الوحدة 430 طن يوميا من القوالب الإسمنتية و130 ألف طن سنويا فيما تصنع 60 عمودا كهربائيا يوميا و 18 ألف عمود سنويا حسب البطاقة التقنية للمشروع .

كما عاين يوسفي منطقة النشاطات الصناعية بكوينين التي تتربع على مساحة 161 هكتار وتتوفر على 314 قطعة أرضية ومنح منها إلى حد الآن 265 قطعة لإنجاز 120 مشروع التي ستوفر 4.022 منصب شغل وفق الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

ويختتم وزير الصناعة والمناجم زيارته لولاية الوادي بتفقد منشآت صناعية بعاصمة الولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج