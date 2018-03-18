وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين في اصطدام سيارة نفعية بمــارة في بلدية بوقرة بالبليدة

أسفر حادث اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة وقع منتصف نهار الثلاثاء على مستوى بلدية بوقرة (شرق البليدة) عن وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم أطفال, حسبما كشف عنه مدير الصحة للولاية احمد جمعي.

وأوضح أن هذا الحادث الخطير الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة الشهيد العقبي وابتدائية الشهيد حمزة محمد خلف وفاة أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم في حالة حرجة وثمانية يقبعون حاليا تحت المراقبة الطبية، فيما غادر الضحيتين المتبقيتين المستشفى بعد إسعافهم .

وقد تم إجلاء الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفيات حسيبة بن بوعلي بعاصمة الولاية و المستشفى الجامعي فرانس فانون أين يتلقون حاليا العلاج. من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذي وجد فاقدا للوعي أثناء هذا الحادث و تسعة أطفال.

وأضاف المصدر أنه تم تجنيد ستة سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية و هذا بالتنسيق مع القطاع الصحي لبوقرة لإجلاء الجرحى.

من جانبه أكد أحمد جمعي مدير الصحة بولاية البليدة ، أن الحادث خلف 4 قتلى ، فيما يتلقى الـمصابون الأخرون وعددهم 12 شخصا الرعاية الصحية اللازمة بمستشفى مصطفى بن بولعيد ، مضيفا أن إصابتهم خفيفة لا تستدعي القلق وحالتهم الصحية مستقرة.

واستنكر أولياء الضحايا وأغلبهم تلاميذ ، الحادث المأساوي الذي تسبب فيه سائق السيارؤة النفعية الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة لتحدث الكارثة.

من جانبها أكدت مديرة التربية غنيمة آيت ابراهيم التي تنقلت إلى الوحدة الاستشفائية حسيبة بن بوعلي أن الحصيلة الأولية سجلت إصابة 13 تلميذ من متوسطة لويزات ببلدية بوقرة.

وفيما لا يزال لحد الساعة يجهل حيثيات هذا الحادث فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابساته.

المصدر: الاذاعة الجزائرية /وأج