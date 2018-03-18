الجــولة الـ 23 : اتحــاد الجــزائـر يهـزم وفــاق سطيــف3- 2 ويرتقي للوصافة مؤقتا (3-2)

فاز فريق اتحاد الجزائر على وفاق سطيف بنتيجة (3-2) الشوط الاول (1-0) ،هذا الثلاثاء، بملعب عمر حمادي ببولوغين، برسم الجولة ال23 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس".

وسجل أهداف اللقاء كل من درفلو (8 ض ج) وكودري (51) شافعي (80) للاتحاد بانوح (82 و 90+1) للوفاق.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الاتحاد مؤقتا الى الصف الثاني مناصفة مع مولودية وهران ب38 نقطة ولكن للمولودية مباراة ناقصة، في حين يحتل الوفاق الصف السادس برصيد 33 نقطة.

الثلاثاء 13 مارس:

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3 - 2

الخميس 15 مارس:

ملعب عمر حمادي (الجزائر): نادي بارادو - اتحاد بلعباس (00ر17)

الجمعة 16 مارس:

البليدة : اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16)

ملعب 20 أوت (الجزائر): نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16)

وهران : مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16)

السبت 17 مارس :

بشار : شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17)

وتأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق.

مباراة لعبت (السبت 10 مارس):

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 22

6. وفاق سطيف 33 23

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 26 22

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج