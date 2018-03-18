حادث دهس مواطنين بالبليدة: سائق السيارة أصيب بوعكة صحية حسب النتائج الأولية للتحقيق

بينت نتائج التحقيق الأولية حول أسباب وقوع حادث دهس مواطنين في بداية ظهيرة اليوم الثلاثاء ببلدية بوقرة شرق البليدة عن ان السائق اصيب بوعكة صحية مما أدى به الى فقدان التحكم في مركبته، حسبما ذكره رئيس ديوان والي ولاية البليدة.

وأوضح آيت احمد محمد الطاهر ان السائق الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية اثناء قيادته للمركبة مما أدى به الى فقدان التحكم فيها و دهس عدد من المارة.

وأضاف آيت أحمد ان الحصيلة النهائية للحادث اسفرت عن مصرع أربعة اشخاص رجل (63 سنة) وامرأة (55 سنة) وطفلة (13 سنة) و طفل (12 سنة) و إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة مشيرا الى ان جميع الجرحى بما فيهم سائق المركبة تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى ما عدا أربعة أطفال خضعوا لعمليات جراحية.

وكانت حصيلة أولية قدمت لدى وقوع الحادث افادت بمصرع أربعة اشخاص و إصابة 12 آخرين اثر دهس سيارة نفعية لعدد من المارة .

وقامت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث بنقل الضحايا و الجرحى من القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفى حسيبة بن بوعلي و المستشفى الجامعي فرانس فانون بوسط المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج