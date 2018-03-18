تصفيات كان 2019 لأقل من 20 سنة :شـارف يــستدعي لاعب الإنتر بلخير تحسبا لمواجهة تونس

استدعى مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف محمد بلخير لاعب نادي إنتر ميلانو الايطالي تحسبا للمباراة التي تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم (دون 20 عاما) أمام نظيره التونسي في إطار تصفيات كاس افريقيا للأمم 2019 حسب ما أفادت به الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وسيكون اللاعب الجزائري حاضرا خلال التربص الذي يصادف تاريخ الفيفا ابتداء من 17 مارس تضيف الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي.

واستهل محمد بلخير مشواره الكروي ضمن فريق أورلي الفرنسي وهو لايتجاوز السادسة من عمره لينتقل في 14 من عمره الى ايطاليا حيث أمضى مع نادي هيلاس فيرونا. وبعد سنتين قضاها مع هذا النادي تعاقد اللاعب الجزائري الذي ما فتئ يحلم بحمل الألوان الوطنية مع إنتر ميلانو.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الجزائر و تونس في اطار الدور الاول من تصفيات كاس افريقيا للأمم لأقل من 20 سنة (النيجر 2019) تقام بالجزائر يوم 30 او 31 مارس او 1 ابريل بينما ستلعب مباراة الاياب يوم 20 او 21 او 22 ابريل بتونس.

وفي حال تأهله الى الدور الثاني سيتبارى المنتخب الجزائري مع نظيره الغاني ذهابا في الجزائر وايابا في غانا وذلك خلال شهر ماي المقبل فيما سيقام الدور الثالث والاخير من التصفيات في شهر جويلية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج