أيام الدوسن الأدبية العربية للإبداع الشعري: ميهوبي يعد بمرافقة المواهب للتألق في العالم الأدبي

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بعد ظهر الثلاثاء بولاية بسكرة أن دائرته الوزارية "لا تتوانى في مد يد العون للمواهب الواعدة ومرافقتها في التألق في العالم الأدبي".

وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش أشرافه على انطلاق فعاليات نشاط ثقافي و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية أن وزارة الثقافة على استعداد لتقديم الدعم على مستويين يتمثل الأول منهما في طبع أعمال الشعراء الذين تتجلى لديهم إمكانات وقدرات إبداعية و كرسوا أنفسهم كأسماء شعرية واعدة.

ويتمثل المستوى الثاني في تمكين الشعراء المتألقين من المشاركة في المهرجانات داخل وخارج الوطن.

و في رده عن سؤال يخص المدى الذي وصل إليه مشروع القانون الأساسي للفنان قال الوزير:" ما زلنا في مرحلة منح بطاقة الفنان التي استفاد منها إلى حد الآن حوالي 9 آلاف فنان" وبعد ذلك تكون مناقشة النصوص المتعلقة بالوضع المهني والاجتماعي والتأمين الصحي للفنانين و من ممكن -كما أضاف- الوصول في النهاية لقانون الفنان.

من جهة أخرى كشف ميهوبي بالمناسبة أن ولاية بسكرة ستحظى باهتمام واسع في مجال البحث الأثري من خلال إرسال بعثات تتولى البحث والمسح الأثري عبر عدة مواقع على غرار منطقة بادس بإقليم الزيبان الشرقية.

وعلى صعيد آخر أعلن الوزير عن استلام مشروع مبنى المسرح بعاصمة الزيبان "قبل نهاية السنة الجارية (2018)" مضيفا أن "احتفالية كبيرة" ستنظم بهذه المناسبة.

وأكد وزير الثقافة كذلك أنه سيعاد بعث مهرجان محمد العيد آل خليفة الشعري الذي دأبت على استضافته بسكرة على مدار سنوات عديدة.

للتذكير فإن ميهوبي قد أشرف على انطلاق تظاهرة أيام الإبداع الشعري في نسختها الثالثة ببلدية الدوسن (82 كلم غرب بسكرة).

وأكد ميهوبي على ضرورة الاهتمام باستعمال الوسائط الجديدة للاتصال ''للتعريف بالشعر والشعراء الجزائريين"، موضحا أن استغلال هذه الوسائط من شأنه ''إبراز الأسماء الأدبية التي تزخر بها الجزائر والتي نعتز بها .''

وأضاف الوزير أن الجزائر التي أنجبت أول روائي في التاريخ ويتعلق الأمر بأبوليوس ابن مدينة مداوروش بولاية سوق أهراس حاليا و تنجب سنويا --كما قال-- أسماء جديدة في الشعر تمكنت من نيل كل الجوائز العربية دون استثناء.

وأشار أن الجزائر "تمتلك أسماء كبيرة في الأدب نجحت في إبراز قيمة اللغة العربية في بلدها وكذلك في الاجتهاد بتوظيفها في الإبداع الفني" .

وأكد وزير الثقافة أن دائرته الوزارية تلتزم ''بدعم الجمعيات التي تحدث الفارق في المشهد الثقافي''،مضيفا أن''الجمعيات التي تؤمن بعدم الفشل وتؤسس لمبادرات خلاقة تحدث الفارق بعكس بعض الجمعيات التي تعتبر نفسها كبيرة لكنها غائبة عن الساحة الثقافية.''

ويشارك 100 شاعر من داخل وخارج الوطن من بينهم مشاركين من 6 دول عربية هي موريتانيا وتونس والسعودية والعراق وسوريا والإمارات العربية المتحدة في أيام الدوسن الأدبية العربية للإبداع الشعري في طبعتها الثالثة المنظمة من طرف جمعية البسمة المحلية.

وستقام أمسيات شعرية في إطار هذه الأيام الأدبية بكل من عاصمة الولاية بلدية فغالة حسب المنظمين.