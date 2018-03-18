زعلان : تجهيز الطريق السيار شرق-غرب بنظام الدفع قبل نهاية 2018

يتم تزويد الطريق السيار شرق-غرب بمختلف تجهيزات الاستغلال وعلى رأسها نظام الدفع قبل نهاية 2018, حسبما أعلنه ا الثلاثاء بالجزائر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

وأوضح زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني بأنه من المتوقع الانتهاء قبل نهاية 2018 من أشغال تركيب هذه التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير حركة المرور، نظام الرصد الجويي نظام الاتصال الداخليي نظام المراقبة بالفيديو، شبكة الالياف البصرية، شبكة الارسالي شبكة الاتصال بالطوارئ إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.

ويجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى الطريق السياري حسب الوزير.

ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات و35 فضاء راحة و 22 مركز صيانة واستغلال يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كم مما يسمح بالتدخل في حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير.

ويمتد الطريق السيار شرق-غرب حاليا على طول 1.132 كم , غير أنه سيتدعم بنهاية الثلاثي الأول من 2019 بآخر شطر له على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم ليصل بذلك الطول الاجمالي للطريق السيار إلى 1.216 كمي وفقا لشروحات زعلان.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج