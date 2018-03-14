البروفيسور ليلى سماتي للإذاعة : يجب التدخل بسرعة لتفادي انتشار الحصبة في المدن الكبرى

حذرت العضوة باللجنة التقنية للوقاية بمديرة الصحة البروفيسور ليلى سماتي هذا الأربعاء من امكانية انتشار داء البوحمرون على مستوى التجمعات السكنية الكبرى التي يسجل فيها نسب جد ضعيفة من الاشخاص الملقحين ، لا سيما وان الشخص المصاب بهذا الداء يستطيع ان ينقل المرض الى 16 شخص على الاقل .

وأشارت ليلى سماتي التي نزلت ضيفة على برنامج "ضيف التحرير"للقناة الإذاعية الثالثة الى التجمعات والمدن الكبرى التي تم تسجيل فيها نسب جد منخفضة من الملقحين ضد داء الحصبة ، منها الجزائر العاصمة بـ 14 بالمائة ، وتيبازة 15 بالمائة ، قسنطينة بـ 19 بالمائة ووهران ب25 بالمائة.

وشددت المتحدثة ذاتها في السياق ذاته انه في حال لم يتم تصحيح هذه الوضعية في القريب العاجل فانه من الممكن جدا ان نشاهد تطورا وانتشارا واسعا للوباء الذي قد يرفع مع الوقت عدد الضحايا المتوفين .

وأبرزت ليلى سماتي أن الحصبة مرض معدي يمس الاطفال قد يودي بحياة المصابين به وله قوة انتشار كبيرة وهو ما سمح له بالتوسع عبر 13 ولاية في الجزائر خاصة في الوادي ورقلة و ايليزي حيث تم تسجيل 3.075 مصاب وهو ما جعل الاطباء المختصين يضعونه في خانة الوباء.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية