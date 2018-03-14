25 جريح في حادث إنقلاب حافلة بين قاسي طويل وحاسي مسعود بورقلة

أصيب 25 شخصا في حادث مرور وقع أمسية الأربعاء على الطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين قاسي طويل وحاسي مسعود(جنوب-شرق ورقلة)ي حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع هذا الحادث في حوالي الساعة الرابعة مساء حينما انقلبت حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط إيليزي-الشلف مما تسبب في إصابة الركاب بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم تنقلهم على جناح السرعة نحو مستشفى حسين آيت أحمد بمدينة حاسي مسعود من أجل تلقي الإسعافات الطبية والعلاج الضرويي حسب المصدر نفسه.

وجندت كل الوسائل اللوجيستكية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية بمشاركة الشركات النفطية العاملة بالمنطقة للتكفل بالمصابيني مثلما تمت الإشارة اليه.

ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج