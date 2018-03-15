كولومب بالجزائر ليترأس مناصفة مع بدوي لقاء للولاة الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين

حلّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب الأربعاء بالجزائر ليترأس هذا الخميس مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، لقاءً يجمع الولاة الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين.

وكان في استقبال كولومب لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الداخلية نور الدين بدوي.

وكان بيان لوزارة الداخلية قد اكد أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المبادلات والتعاون اللامركزي بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين، سيشكل فرصة لإثراء و تعزيز المبادلات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية على مستوى البلدين فيما يتعلق بالحكامة المحلية لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية للإقليم و تسيير المراكز الحضرية الكبرى و كذا تسيير حالات الأزمات والمخاطر الكبرى".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج