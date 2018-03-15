مؤتمر دولي بروما هذا الخميس لبحث مستقبل دعم وكالة الأونروا

تبحث المجموعة الدولية هذا الخميس بروما (ايطاليا) دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد سحب واشنطن دعمها المالي للشعب الفلسطيني.

هذا وسيعرف المؤتمر الدولي مشاركة وفد فلسطيني حكومي حيث قال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود "إن هذا الوفد سيترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ويضم سفير فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور".

ومن المقرر أن يلقي الحمد الله كلمة خلال المؤتمر يدعو فيها إلى ضرورة حشد أكبر دعم دولي لموازنة أونروا ، وأهمية تغطية العجز الحاصل في موازنتها لما يشكل ذلك من خطر على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويعقد مؤتمر روما بصفة استثنائية بمشاركة 90 دولة وذلك برعاية ودعوة من الحكومات السويدية والأردنية والمصرية.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر تصاعد الأزمة المالية في موازنة أونروا ، بعد تقليص الولايات المتحدة نحو 300 مليون دولار من تمويلها.

وعلاوة إلى العجز الذي سببه القرار الأمريكي، تواجه ميزانية أونروا عجزا يقدر بمبلغ 150 مليون دولار

وأطلقت أونروا مؤخرا ،حملة تبرعات عالمية لدعم موازنتها لسد ما تواجه من عجز مالي وتحديات على أثر تقليص الدعم الأمريكي المقدم لها.