إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه أمس الاربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وسبعة مخازن ذخيرة مملوءة،حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ، سلم الإرهابي المسمى ل. أتة المدعو محمد صالح نفسه ،يوم الـ 14 مارس 2018 للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست وبحوزته مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وسبعة (7) مخازن ذخيرة مملوءة".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار(الناحية العسكرية السادسة) ثمانية وعشرين (28) مهربا وضبطت معدات تفجير و3دراجات نارية و13 مطرقة ضغط و12 مولدا كهربائيا و6 أجهزة للكشف عن المعادن".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي (ن ع الرابعة) ، ثلاثة (3) مهربين وحجزت 23 قنطارا من مادة التبغ و8557 وحدة من مختلف المشروبات في حين تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وورقلة".