ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يحافظ على المركز الـ60

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على المركز الـ60 عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات الخاص بشهر مارس والصادر هذا الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وباعتماده على مقابلتين وديتين فقط جرت في هذه الفترة لم يعرف ترتيب الفيفا الخاص بالفترة الممتدة من الـ 15 فيفري الى الـ 15 مارس تغييرات كبيرة بالنسبة لجل المنتخبات المصنفة.

وزيادة على الاستقرار في التصنيف العالمي احتفظ المنتخب الوطني كذلك بمرتبته العاشرة على الصعيد الافريقي وراء منتخبات كل من تونس في المركز الـ23 والسنغال في المركز الـ27 وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الـ39 و المغرب في المركز الـ42 ومصر في المركز الـ44 والكاميرون في المركز الـ51 ونيجيريا في المركز الـ52 وغانا في المركز الـ54 و أخيرا بوركينا فاسو في المركز الـ56.

ومن بين المنتخبات السابقة الذكر سجل منتخب مصر تراجعا بمرتبة واحدة فيما سجل منتخب بوركينا فاسو تقدما بمرتبة واحدة.

واحتل منافسا المنتخب الوطني في المقابلتين الوديتين المقبلتين (تانزانيا يوم الـ 22 مارس بالجزائر وايران يوم الـ27 مارس بالنمسا) على التوالي المركزين الـ146 والـ33.

وفي صدارة الترتيب العالمي،لا يزال المنتخب الألماني يحتكر المقدمة بمجموع 1609 نقطة، أمام منتخبات البرازيل (1489 نقطة) والبرتغال (1360 نقطة) ثم الأرجنتين (1359 نقطة).

وسيصدر التصنيف المقبل للاتحاد الدولي يوم الـ 12 أفريل 2018.