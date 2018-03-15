في يومها العربي ..اختلالات عديدة تطبع المدينة الجزائرية

تحتفل الجزائر هذا الخميس و على غرار بلدان الوطن العربي بيوم المدينة العربية و الذي يصادف 15 مارس من كل سنة في الوقت الذي تعرف فيه المدينة عدة إختلالات نتيجة عوامل أثرت على شكل المعمار.

و في هذا الشأن قال الأستاذ الجامعي و المهندس المعماري وسام مزيان للقناة الإذاعية الأولى "بالرغم من أن وجه المدينة العربية يطغى عليه النموذج العمراني إلا أن المتطلبات ستعود بالنموذج العربي إلى الساحة العمرانية".

و أضاف أن"النموذج الغربي فرض نفسه بالنسبة للظروف الحالية و يعتبر هذا إنتاج ضغط الظروف التي عرفتها المدينة العربية بعد الإختلالات التي عرفتها جراء الاستعمار حيث أن الاستعمار فرض نفسه و فرض نموذجا غربيا على المدينة العربية".

و قال إن "الإختلالات و العنف الذي عرفته المدينة بعد الاستقلال و الفقر الذي خلفه الاستعمار جعل المدينة تستوعب كل الضغوطات، و كذلك النزوح الريفي جعل من المدينة تنبنى النموذج الغربي".

و بحسب المتحدث ذاته فإن التيار الليبرالي يقول حاليا بأن النموذج العربي سوف يعود و يطفو إلى السطح بما أن هذا النموذج هو الذي يتماشى مع الطبيعة العربية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية