إبراهيم غالي يعتبر تنظيم منتدى كرانس مونتانا بالأراضي الصحراوية المحتلة "استفزازا" ويدعو لوقف تنظيمه

دعا الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي هذا الخميس, الأمم المتحدة لوقف تنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة, معتبرا هذه الخطوة "استفزازا" من شأنه أن يقوض الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الشخصي, هورست كوهلر من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية.

وقال غالي, في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, -حسبما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) - "إنني أكتب إليكم لألفت انتباه فخامتكم إلى إصرار الدولة المغربية, مرة أخرى, على تنظيم ما يسمى بمنتدى كرانس مونتانا من 15 إلى 20 من شهر مارس الجاري في مدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية".

وأضاف الرئيس الصحراوي -في ذات الرسالة- قائلا: "إن جبهة البوليساريو تدين بشدة هذا العمل الاستفزازي الجديد, وتطالب بتدخلكم العاجل لإقناع المغرب بوقف هذا الاستفزاز الذي يقوض جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثكم الشخصي, ,هورست كوهلر".

وأكد الرئيس غالي, أن تنظيم هذا المنتدى يتعارض بشكل كامل مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, "إذ أن الصحراء الغربية لا زالت واقعة تحت المسؤولية القانونية للأمم المتحدة كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي وينتظر استكمال مسلسل تصفية الاستعمار منه" مضيفا بالقول "والمغرب, كما هو معروف, ليست له أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية, وعليه فهو ملزم بالإحجام عن تنظيم أنشطة دولية أو وطنية في المناطق المحتلة من الإقليم وأن يمسك عن محاولة تغيير الحقيقة على الأرض بأي شكل من الأشكال".

وأشارت الرسالة إلى أن "تنظيم مثل هذه الأنشطة في إقليم الصحراء الغربية المحتل, أمر لا ينبغي التساهل معه خصوصا وأن الأمم المتحدة تعمل جاهدة لجعل طرفي النزاع - جبهة البوليساريو والمملكة المغربية- يدخلان في مفاوضات مباشرة تحت رعايتكم و بإشراف مبعوثكم الشخصي".

وأشار في ذات السياق, إلى أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المملكة المغربية "لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لعرقلة الجهود المبذولة من طرفكم إلى حد الساعة من أجل إحلال السلام في الصحراء الغربية, وبالتالي فإنه من الواجب منعها"- تضيف الرسالة-.

وشدد غالي, على ضرورة التدخل العاجل لتفادي كل ما من شأنه التسبب في وضع عقبات إضافية أمام جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وكان الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, قد طالب- في وقت سابق- الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي, الرئيس الرواندي, بول كاغامي, بالتدخل العاجل لإقناع المغرب, كبلد عضو في الاتحاد, بالتراجع عن تنظيم منتدى كرانس مونتانا من 15 إلى 20 من شهر مارس الجاري, في مدينة الداخلة المحتلة, لتفادي أي تصعيد في المنطقة.

كما حث الرئيس غالي في رسالة بعث بها إلى بول كاغامي, على "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق قرار القمة الأفريقية المتعلق بنزاع الصحراء الغربية, خصوصا فيما يتعلق بتنظيم هذا الحدث غير الشرعي على تراب إفريقي محتل".

وكانت قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة شهر جانفي الماضي بأديس أبابا, قد أكدت "دعواتها المتكررة, وبشكل خاص إعلانها المعتمد في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا من 30 إلى 31 جانفي 2015, لمنتدى كرانس مونتانا, المنظمة التي يوجد مقرها بسويسرا, لتحجم عن تنظيم ملتقياتها في مدينة الداخلة, في الصحراء الغربية, ودعت كافة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الإفريقي إلى مقاطعة الملتقى القادم.

ويعتبر منتدى كرانس مونتانا منظمة دولية غير حكومية سويسرية تنظم سنويا اجتماعا كبيرا في مدينة يتم انتقاؤها بالمناسبة.