بن مرادي : ضرورة عصرنة وسائل الإنتاج الوطني للتحكم في ترقية المنتوج الجزائري

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي هذا الخميس بالمدية أن عصرنة وسائل الإنتاج الوطني تعد عاملا أساسيا للتحكم في ترقية المنتوج الجزائري و أداة فعالة لمواجهة المنافسة الخارجية.

وشدد الوزير خلال لقاء وطني حول ترقية المنتوج الوطني نظم بمعهد العلوم الاقتصادية بجامعة يحيى فارس على أهمية تطوير وسائل الإنتاج لتكون قادرة على التنافس مع المنتجات المستوردة وتلبي احتياجات المستهلك الجزائري.

وصرح خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى أن "إنعاش المنتوج الوطني مرتبط بدرجة التزام المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين لتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال صناعة منتجات تنافسية و ذات جودة".

وأعرب بن مرادي على هامش زيارته لمعرض المنتوجات المحلية المنظم بالقاعة متعددة الرياضات إمام الياس عن استعداد دائرته الوزارية للقيام بمجهودات أكبر في مجال حماية المنتوج الوطني , مشيرا الى أن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع استيراد بعض المواد تعتبر بمثابة فرصة حقيقية للمنتجين الوطنيين لاكتساح السوق التي كانت تهيمن عليها المنتجات الخارجية.

وأضاف نفس المصدر في هذا الصدد انه يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الصناعيين اغتنام هذه الفرصة لتأكيد قدرتهم على صناعة منتجات أفضل و تغطية السوق بالمنتوج الوطني , مؤكدا على ضرورة التركيز على الجودة و الأسعار التي يجب أن تكون في المستقبل بديهية في إستراتيجية المؤسسات الوطنية.