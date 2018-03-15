الرابطة المحترفة الأولى (الجولة ال23) : فوز اتحاد بلعباس أمام نادي بارادو (1-0)

فاز فريق اتحاد بلعباس أمام مضيفه نادي بارادو بنتيجة (1-0) الشوط الأول (1-0) اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين، برسم الجولة ال23 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس".

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبدلي في الدقيقة 35 لاتحاد بلعباس.

وعلى اثر هذه النتيجة يبقى نادي بارادو في الصف الخامس (35 ن) مفوتا على نفسه فرصة الاقتراب من ثلاثي المقدمة في حين يحافظ اتحاد بلعباس على مرتبته التاسعة برصيد 29ن.

وضمن نفس الجولة، فاز شباب قسنطينة على شباب بلوزداد (1-0) يوم السبت 10 مارس، في حين تغلب اتحاد الجزائر على وفاق سطيف ب(3-2) يوم الثلاثاء الفارط.

(السبت 10 مارس):

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

الخميس 15 مارس:

نادي بارادو - اتحاد بلعباس 0 - 1

الثلاثاء 13 مارس:

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3 - 2

الجمعة 16 مارس:

البليدة: اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16)

ملعب 20 أوت (الجزائر): نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16)

وهران: مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16)

السبت 17 مارس :

بشار: شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17)

تأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 23

6. وفاق سطيف 33 23

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 29 23

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22.