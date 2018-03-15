خروج نحو 11 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الانسانية

أكد الناطق باسم مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن نحو 11 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية، اليوم الخميس، وأن تدفق المدنيين لا يتوقف لحد الأن.

وقال زولوتوخين، في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) إن القوات السورية تسعى بالتعاون مع المركز إلى وضع هؤلاء المدنيين في نقاط الإيواء المؤقتة، حيث تكمنا لحد الآن من اخراج نحو 11 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية.

يشار إلى أن الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية قد بدأت صباح اليوم، وكان اللواء زولوتوخين قد أشار، في وقت سابق، إلى أن حوالي 800 شخص يغادرون بلدات "حمورية" و"سقبا" و"حزة" بالغوطة الشرقية كل ساعة.