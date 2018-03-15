البليدة: وفاة الضحية الخامسة في حادث اصطدام سيارة بعدة مارة ببوقرة

توفيت مساء اليوم الخميس الضحية الخامسة في حادث اصطدام سيارة نفعية بمارة على مستوى بلدية بوقرة (شرق البليدة) الثلاثاء الفارط و الذي خلف وقتها وفاة أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بجروح

متفاوتة الخطورة حسبما أكده لوأج المدير الولائي للصحة.

و يتعلق الأمر استنادا للسيد محمد حمد الجمعي بطفل في العاشرة من عمره كان يتواجد على مستوى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرانس فانون حيث لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم متأثرا بإصابات تعرض لها على مستوى الدماغ خلال هذا الحادث.

و أوضح المتحدث أن باقي الإصابات الستة المتواجدة على مستوى كل من المستشفى الجامعي فرانس فانون و مستشفى حسيبة بن بوعلي يخضعون حاليا للعلاج في الوقت الذي غادر فيه خمسة أشخاص من بين المصابين المستشفى بعد تحسن وضعيتهم الصحية.

و من المنتظر أن تخضع طفلة تبلغ من العمر 12 سنة يوم الأحد المقبل لعملية جراحية بمستشفى حسيبة بن بوعلي يقول مدير الصحة فيما تبقى حالة الطفل ذي 11 سنة المصاب و الذي خضع هو الآخر لتدخل جراحي بنفس المستشفى في "حالة مستقرة".

يذكر أن النتائج الأولية للتحقيق حول أسباب هذا الحادث الذي وقع بحي عين الباردة بمحاذاة متقنة "الشهيد العقبي" و ابتدائية الشهيد "حمزة محمد" منتصف يوم الثلاثاء المنصرم قد بينت أن السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية أثناء قيادته للمركبة مما أدى إلى فقدانه التحكم فيها و الاصطدام بعدة مارة حسبما صرح به لواج في وقت سابق رئيس ديوان والي ولاية البليدة، آيت احمد محمد.