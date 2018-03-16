انتخابات رئاسية المصرية : بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج

بدأت اليوم الجمعة،عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، بالنسبة للناخبين المصريين المقيمين في الخارج والتي تستمر ثلاثة أيام كما حددت ذلك اللجنة الوطنية للانتخابات.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها، صباح اليوم، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في هذا الاقتراع وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وأشارت إلى أن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ستجري في 124 دولة حول العالم على مستوى 139 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية.

ويتنافس في هذا الاقتراع الرئاسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، أن المصريين المقيمين بالخارج سيدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من 16 مارس الجاري، في حين سيجري هذا الاقتراع الرئاسي داخل البلاد أيام 26 و 27 و 28 من الشهر ذاته.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية رابع انتخابات تعددية في مصر وثالث انتخابات رئاسية تجري بعد ثورة 25 يناير.

يذكر أن السيسي، فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في 30 مايو 2014، بعد حصوله على 91،96 بالمئة من الأصوات مقابل 3بالمئة تقريبا لمنافسه الوحيد القيادي اليساري، حمدين صباحين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية