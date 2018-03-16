المنافسات الإفريقية للأندية (الدور ال16/إياب): الفرق الجزائرية تطمح إلى تحقيق تأهل جماعي

تطمح الأندية الجزائرية المعنية بالمنافسات الإفريقية لكرة القدم إلى تحقيق تأهل جماعي، من خلال خوضهم لمباريات إياب الدور ال16 لرابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية المقررة يومي السبت والأحد.

ففي منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، يسعى فريقا وفاق سطيف ومولودية الجزائر، المنهزمين في لقاءي الذهاب خلال تنقلهما إلى ادوانا ستارز الغاني (1-0) ومونتاين أوف فاير النيجيري (2-1) على التوالي، إلى قلب الموازين لفائدتهما في مهمة تبدو في متناولهما.

ويبقى الوفاق، صاحب اللقب القاري لسنة 2014، مطالبا بتوخي الحذر أمام التشكيلة الغانية التي ستلعب دون ضغوطات كون هذه المباراة تجرى دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على ممثل الجزائر في هذه المنافسة.

فبملعب 8 ماي 1945 بسطيف، يدخل النادي الأسود والأبيض بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة بنية انتزاع ورقة التأهل لمرحلة المجموعات، على الرغم من المعنويات التي تبقى نوعا ما متأثرة بعد الخسارة أمام مضيفه اتحاد الجزائر(2-3) برسم الجولة ال23 من البطولة.

من جهته، يدخل فريق مولودية الجزائر، المنتشي بالفوز الكبير على مولودية وهران (4-0) يوم الاثنين ضمن البطولة المحلية، في ثوب المرشح للتأهل في لقاء الإياب الذي سيجمعه بنادي مونتاين أوف فاير، ليس فقط للمستوى الذي بات يقدمه من لقاء لآخر بل حتى للهدف الثمين الذي أحرزه في مواجهة الذهاب عن طريق المهاجم الشاب عبد العزيز عماشي.

وعلى الرغم من ان "العميد" أصبح قويا داخل قواعده، إلا أن التشكيلة العاصمية مطالبة بتوخي الحذر من ناد لن يتنقل إلى الجزائر في ثوب الضحية.

كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في مهمة "سهلة"

أما في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيبدو أن فريقي اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد سيكونان في مهمة "سهلة" وفي متناولهما امام كل من فريقي مانييما من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونكانا الزامبي على التوالي.

وتمكن اتحاد الجزائر من انتزاع تعادل ثمين (2-2) في موقعة الذهاب، رغم أنه كان متفوقا بثنائية نظيفة، ليضع قدما في الدور ال16 مكرر من هذه المنافسة قبل لقاء الإياب بملعب عمر حمادي ببولوغين، علما أن التتويج باللقب القاري يبقى الهدف الرئيسي لنادي "سوسطارة".

و يبقى الاتحاد مطالبا بتفادي الدخول في السهولة أمام فريق قدم مستوى جيد خلال مواجهة الذهاب سيما في الشوط الثاني.

في حين، حقق فريق شباب بلوزداد فوزا هاما على ضيفه نكانا (3-0) مما يسمح لتشكيلة المدرب المغربي، رشيد الطاوسي، بالسفر الى زامبيا بأريحية.

ويغيب عن تشكيلة "العقيبة" في لقاء الإياب ثلاثة لاعبين وهما من كوادر الفريق ويتعلق الأمر بكل من المهاجم محمد بن قابلية ووسط الميدان امير مختار لمهان، اللذين سجلا في لقاء الذهاب، وذلك "لأسباب شخصية"، إضافة إلى المدافع أمير بلايلي بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية.

لكن يبقى لاعبو النادي البلوزدادي مطالبين بالحفاظ على التقدم المحقق في لقاء الذهاب من اجل اقتطاع تأشيرة التأهل.