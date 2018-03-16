كمال الأجسام والحمل بالقوة : إجراء فعاليات كأس العالم هذا السبت بوهران

تقام هذا السبت كأس العالم لبناء الأجسام والحمل بالقوة بفندق ميريديان بوهران بداية من الساعة 30ر9 وتستمر إلى غاية المساء في موعد تحتضنه الجزائر وإفريقيا لأول مرة في التاريخ.

ويعطي وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، إشارة انطلاق هذه التظاهرة، حسب ما استفيد من طرف موسى مساور، رئيس الإتحادية الجزائرية لهذا الاختصاص.

ويشارك في المنافسة، التي ستقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة، أكثر من 100 رياضي يمثلون خمس دول هي : الجزائر وقطر ومصر والمغرب وتونس، علما وأن تسع دول أبدت في البداية نيتها للمشاركة في البطولة، وفق ما صرح به السيد مساور.

وستكون الجزائر، التي تعتبر من بين أقوى المنافسين في هذه الرياضة على المستوى الدولي، ممثلة بالمناسبة بثلاثة فرق هي منتخبات "أ" و "ب" ومنتخب الآمال.

ويخصص اليوم الجمعة لعملية وزن الرياضيين في الفئات التسع، وكذا الاجتماع التقني، الذي يسبق المنافسة المفتوحة للفدراليات الإفريقية والمتوسطية والشرق أوسطية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.