تصفيات كأس إفريقيا-2019 لأقل من 20 سنة: شارف يوجه الدعوة ل28 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام تونس

وجه مدير الفرق الوطنية، بوعلام شارف، الدعوة ل28 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام تونس يومي 31 مارس و 7 أبريل في إطار الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 لأقل من 20 سنة، حسب ما أعلنته سهرة أمس الخميس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و سيجري الفريق الوطني الذي عرف استدعاء مهاجم انتر ميلان الايطالي محمد منور بلخير، تربصا بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان (الجزائر) من 17 إلى 25 مارس، تتخلله مباراتان وديتان أمام النيجر، منظم كأس إفريقيا، يومي 19 و 22 من نفس الشهر بملعب 20-أوت-1955 (الجزائر) على الساعة 00ر18.

و تجرى مباراة الذهاب أمام تونس يوم 31 مارس بالجزائر العاصمة، أما لقاء العودة فقد برمج يوم السابع أبريل بتونس. و يلعب المتأهل أمام غانا في الدور الثاني من التصفيات شهر مايو المقبل.

قائمة ال28 لاعبا :

حراسة المرمى :

سعيد دعاس (مولودية الجزائر)، مصطفى عمارة (نادي بارادو)، سي محمد بن عدو (وداد تلمسان).

الدفاع :

عبد الستار حواس (مولودية باتنة)، آدم عليلات (اتحاد الجزائر)، عبد القادر علاء الدين بلحران (جمعية وهران)، محمد تقي (نصر حسين داي)، ابراهيم حشود (مولودية الجزائر)، احمد محمد كروم (جمعية وهران)، عيسى بودشيشة (شباب برج بوعريريج)، ايمن بلعريبي (جمعية وهران)، زين الدين بلعيد (نصر حسين داي).

وسط الميدان :

هشام بوداوي (نادي بارادو)، حسين دهيري (نادي بارادو)، ايمن شادلي (سريع غليزان)، صلاح الدين جابو (اتحاد بسكرة)، ادم زرقان (نادي بارادو)، عبد القهار قادري (نادي بارادو)، عبد الله ناصف (نصر حسين داي)، فارس أمين بلعقون (مولودية باتنة).

الهجوم :

عبد العزيز مولاي (جمعية وهران)، احمد بجاوي (اتحاد الجزائر)، عبد الكريم لوانشي (اتحاد الجزائر)، محمد منور بلخير (انتر ميلان / ايطاليا)، رضوان زردوم (نصر حسين داي)، مروان زروقي (نادي بارادو)، محمد امين بغدادوي (جمعية وهران)، مرزوق بوصيف (نادي بارادو).