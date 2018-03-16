كرة الريشة / البطولة الوطنية حسب الفرق (قسم النخبة): سبعة أندية معنية بالجولة الثانية ببجاية

تنطلق اليوم الجمعة، وإلى غاية يوم غد السبت، الجولة الثانية لقسم النخبة من البطولة الوطنية لكرة الريشة (البادمينتون)، بمشاركة سبعة أندية بالقاعة التابعة للمركب الرياضي لمدينة بجاية.

ويتعلق الأمر بكل من أمل المحمدية- الحماية المدنية (ولاية الجزائر)- أمل أولاد موسى (ولاية بومرداس)- مدالة- مشعل بجاية- مستقبل بجاية و وفاق بجاية (ولاية بجاية).

وتنطلق المنافسات مساء اليوم الجمعة ابتداء من الساعة 30ر14 الى غاية 30ر19، في حين تجرى منافسات يوم غد السبت على الثامنة ونصف صباحا الى غاية منتصف النهار. و حسب ما هو معمول به، لا يحق لأي فريق إشراك اقل من عنصرين عند الذكور ولا اقل من اثنين أيضا بالنسبة للإناث.

وتقسم الفرق إلى مجموعتين على أن يتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي. و خلال اليوم الأول تجرى لقاءات دور المجموعات، أما يوم السبت فتنظم مباراتي نصف النهائي والنهائي للتعرف على بطل هذه الجولة.

يذكر أن الجولة الأولى جرت نهاية السنة الماضية بزرالدة (الجزائر العاصمة) وعرفت فوز أمل المحمدية.