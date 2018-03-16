إرهابي يسلم نفسه بإن أمناس و كشف و تدمير ستة مخابئ لإرهابيين بتيزي وزو

سلم إرهابي نفسه أمس الخميس للسلطات العسكرية لإن أمناس، فيما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف و تدمير ستة مخابئ لإرهابيين بتيزي وزو، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة في بيان لها.

و جاء في البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سّلم الإرهابي المسمى م. سعيد نفسه يوم 15 مارس 2018 للسلطات العسكرية بالقطاع العمليات إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، فيما كشفت و دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى ستة مخابئ لإرهابيين و لغما تقليدي الصنع.

وعلى صعيد آخر يتعلق بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة حجز عناصر حرس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 57 كلغ من الكيف المعالج، كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة و بسكرة و الوادي و الأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، 35859 وحدة من مختلف المشروبات وأوقفت شخصا و حجزت بندقيتي صيد و 313 خرطوشة من مختلف العيارات و ما يقارب 03 كلغ من مادة البارود و نظارة ميدان، يضيف المصدر ذاته.

و في نفس السياق، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراسي تبسة و الطارف بالناحية العسكرية الخامسة، 11891 لتر من الوقود و سيارتين رباعية الدفع و أوقفت ثلاثة أشخاص.

و من جهة أخرىي أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة غطاسين اثنين من جنسية تونسية بحوزتهما 11 جهاز صيد المرجان و أجهزة للغطس وجهاز تحديد المواقع (جي.بي.أس).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية