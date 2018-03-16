الجولة الـ 23 : نصر حسين داي يقسو على تاجنانت والبليدة تستعيد الامل على حساب اتحاد الحراش

حقق فريق نصر حسين داي انتصارا كبيرا على دفاع تاجنانت بنتيجة 3-0 اليوم الجمعة بملعب 20 اوت ضمن لقاءات الجولة ال23 سمح له من الالتحاق بنادي بارادو في الصف الخامس في الوقت الذي استعاد فيه اتحاد البليدة بصيصا من الامل في البقاء بعد فوزه الثمين على اتحاد الحراش 2-0 ليعقد في نفس الوقت من وضعية منافسه في مؤخرة الترتيب.

نصر حسين داي الذي لم يتجرع مرارة الخسارة منذ 15 جولة عانى الامرين في الشوط الاول قبل ان يفتتح اللاعب زغنون مجال التسجيل في الدقيقة ال36 في مباراة لم ترق الى المستوى المطلوب. و في المرحلة الثانية انتظر ابناء المدرب بلال دزيري الدقائق الاخيرة من اللقاء ليضيفوا هدفين بواسطة كل من علاتي و شويطر.

وبفضل هذا الانتصار التحق فريق نصر حسين داي بنادي بارادو المنهزم امس الخميس بميدانه امام اتحاد بلعباس 0-1 في الصف الخامس برصيد 35 نقطة.

وبالمقابل تعقدت وضعية دفاع تاجنانت في مؤخرة الترتيب و اضحى اكثر من اي وقت مضى اقرب الى بطولة الرابطة الثانية من البقاء في الاولى سيما وان تشكيلة المدرب التونسي حمادي الدو لم تعد تقدر على الفوز حتى بميدانها على غرار هزيمتها الاسبوع الفارط امام نادي بارادو.

في اللقاء الثاني الذي جمع بملعب الاخوة براكني بين فريقين يعانيان في المؤخرة و يتعلق الامر باتحاد البليدة و اتحاد الحراش نجح البليديون في تحقيق فوز ثمين بفضل ثنائية هدافهم فريوي (12 هدفا).

الاتحاد الذي استعاد البعض من عافيته منذ قدوم المدرب بوهلال قلص الفارق عن منافسه اتحاد الحراش الى ثلاث نقاط فقط واضحت حظوظه قائمة في البقاء.

وكانت الجولة ال23 قد انطلقت السبت الفارط بين الرائد شباب قسنطينة و شباب بلوزداد (1-0) و تواصلت يوم الثلاثاء بانتصار اتحاد الجزائر على وفاق سطيف 3-2 سمحت له من الارتقاء الى المركز الثاني رفقة مولودية وهران الذي تنقصه مباراة امام اتحاد بسكرة يوم غد السبت.

من جانبها تواجه شبيبة الساورة ببشار اولمبي المدية و كلها ارادة في العودة الى سكة الانتصارات مع قدوم مدربها الجديد نبيل نغيز.

وكان نادي بارادو صاحب المركز الخامس قد مني امس الخميس بهزيمة مفاجئة بقواعده على يد اتحاد بلعباس (0-1) الذي ثأر من هزيمة مباراة الذهاب.

النتائج الجزئية والهدافون

السبت 10 مارس:

شباب قسنطينة : 1 زرارة (5) شباب بلوزداد : 0

الثلاثاء 13 مارس:

اتحاد الجزائر : 3 درفلو (8 ض ج) كودري (51) شافعي (80) وفاق سطيف: 2 بانوح (82 و 90+2)

الخميس 15 مارس:

نادي بارادو : 0 اتحاد بلعباس : 1 عبدلي (35)

الجمعة 16 مارس:

اتحاد البليدة 2 : فريوي (7 و89)اتحاد الحراش 0 :

نصر حسين داي 3 : زغنون (36)علاتي (90) و شويطر (90+3): دفاع تاجنانت 0.

السبت 17 مارس :

وهران : مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16)

بشار : شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17)

يذكر ان المباراة الاخيرة في هذه الجولة بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل اجلت الى موعد لاحق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج