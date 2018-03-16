كرة اليد / البطولة العربية للأندية : انهزام وفاق عين التوتة وترجي أرزيو أمام نادي جمال وساقية الزيت التونسيين

انهزم ممثلا الجزائر وفاق عين التوتة وترجي أرزيو أمام نظيريهما التونسيين نادي جمال ونادي ساقية الزيت اليوم الجمعة بصفاقس (تونس) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية الحائزة على الكؤوس (رجال) لكرة اليد.

وسجل وفاق عين التوتة هزيمته الأولى 26-22 (الشوط الأول: 12-12) في المنافسة بعد تغلبه الخميس على الغرافة القطري بنتيجة 25-23.

من جانبه انهزم ترجي أرزيو بنتيجة ثقيلة أمام حامل اللقب نادي ساقية الزيت التونسي (28-26) ، وهي الهزيمة الثانية له في هذه البطولة انهزم الخميس امام الاهلي السعودي (34-28).

وستركن كل الفرق للراحة السبت، بينما سيكون ممثل الجزائر معفى يوم الأحد قبل ملاقاة مولودية وجدة المغربي يوم الاثنين على الساعة 00ر16 بينما يواجه ترجي أرزيو النادي القطري على الساعة 14:00 زوالا.

وفي المباريات الاخرى التي جرت الجمعة ، فاز أهلي جدة على النادي القطري (34-30) وتخطى الاتحاد الليبي عقبة أهلي سداب العماني36-21.

ويتأهل الاربعة الاوائل عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، المقرر يوم الخميس 22 مارس، بينما برمج نصف النهائي في اليوم الموالي.