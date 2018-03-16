مشاركة 45 ناشرا جزائريا في معرض باريس الدولي للكتاب

سيشارك مجموع 45 مؤلفا جزائريا، من القطاعين العمومي والخاص في معرض باريس الدولي للكتاب، أكبر تظاهرة مخصصة للكتاب بفرنسا والذي يفتح أبوابه هذا الجمعة بمشاركة الأدب الروسي كضيف شرف.

وفي طبعتها لسنة 2018، أراد منظمو المعرض، الذي نظم لأول مرة سنة 1981 من قبل النقابة الوطنية للنشر، ان تكون البرمجة "أكثر كثافة وتأتي في صيغ متميزة وابتكارية".

وستمثل الجزائر في هذا الصالون دور النشر العمومية على غرار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وكذا ديوان المطبوعات الجامعية، بالإضافة إلى مراكز البحث على غرار المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران.

كما ستمثل العديد من دور النشر الخاصة على غرار الشهاب والقصبة وكذا داليمان.

وسيتم عرض نحو 500 عنوان في التاريخ والتراث وكذا القصص والروايات و أدب الطفل وفن الطبخ والموسيقى إلى جانب حضور كبير للكتب الجميلة حول المدن الجزائرية ومناطقها وتراثها.

وسيقوم المؤلفون خلال أيام المعرض بعمليات بيع بالإهداء لكتبهم.

وأبدى منسق الجناح المخصص للجزائر في هذا المعرض محمد ايقر، عن رغبته في رؤية أفراد الجالية الجزائرية تتوافد على المعرض بغية اكتشاف بلدهم من خلال الكتب.

وقال ذات المسؤول"نحن نعرض هنا كتبا جزائرية مؤلفة من طرف جزائريين تعكس الحياة الجزائرية من كل نواحيها".

ويجمع معرض الكتاب بباريس 1.200 عارضا من 45 بلدا ممثلا كما تمت برمجة 800 ندوة وتظاهرة ، بالإضافة إلى حضور 3.000 مؤلف في إطار البيع بالإهداء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج