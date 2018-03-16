الجولة الـ 23:عين مليلة وشبيبة بجاية يواصلان الصدارة واولمبي الشلف يعود إلى السباق

حافظ فريقا جمعية عين مليلة وشبيبة بجاية على ريادة بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم عقب فوزهما على حساب شبيبة سكيكدة (1-0) ومولودية سعيدة (2-0) على التوالي اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة ال23 في الوقت الذي تراجعت فيه مولودية بجاية إلى الصف الثالث بعد اكتفائها بالتعادل السلبي في غليزان أمام السريع المحلي 0-0.

واغتنم فريق جمعية عين مليلة فرصة استقباله لشبيبة سكيكدة في قمة الجولة ال23 ليحقق فوزا ثمينا بفضل هدف يتيم ولكنه ثقيل في الميزان سجله اللاعب ساسي في الدقيقة الثانية سمح للجمعية من إضافة ثلاث نقاط إلى رصيدها العام ودعمت بها مركزها في الصدارة رفقة شبيبة بجاية التي حققت فوزا جديدا على حساب مولودية سعيدة 2-0. وانتظر أبناء المدرب منير زغدود المرحلة الثانية لإيجاد طريقهم إلى الشباك بفضل هدفي بن سايح وبلغربي.

الجولة الـ23 لم تخدم بالمقابل مولودية بجاية التي عادت بنقطة واحدة من تنقلها إلى غليزان ، حيث اكتفت بالتعادل السلبي وضيع المحليون ضربة جزاء بواسطة موسي في الدقيقة ال76.

وبعد هذا التعادل تراجع فريق مولودية بجاية إلى الصف الثالث بفارق نقطتين عن الرائدين وهو ما يجعل الجولات المتبقية مثيرة وواعدة.

من جهته حقق فريق اولمبي الشلف فوزا صعبا ولكنه ثمين على حساب شباب باتنة 2-1 بعد ان كان متأخرا في النتيجة بعد هدف محيوز. ولكن"اسود الشلف" عادوا بقوة في المرحلة الثانية وقلبوا الطاولة على منافسهم حيث سجلوا هدفين بواسطة كل من بعوش وبوطيبة.

وبفضل هذا الانتصار ارتقى اولمبي الشلف إلى المركز الرابع برصيد 39 نقطة على بعد 6 نقاط من مولودية بجاية. بالمقابل يبقى فريق شباب باتنة في المركز الأخير ويقترب أكثر من السقوط.

في مؤخرة الترتيب حقق شباب عين الفكرون ورائد القبة ووداد تلمسان انتصارات ثمينة في سباق البقاء ضمن حظيرة الرابطة الثانية في حين تعقدت وضعية كل من مولودية العلمة وغالي معسكر بعد خسارتهما.

شباب عين الفكرون انتظر العشرين دقيقة الأخيرة من مواجهته أمام جمعية وهران لتسجيل هدفي الفوز بواسطة كل من قريشي وبوخاري. هذا الانتصار سمح للشباب من الالتحاق بغالي معسكر في المركز الرابع عشر بعد خسارة هذا الأخير بميدانه أمام أمل بوسعادة (1-2).

من جهته انتزع رائد القبة ثلاث نقاط ثمينة على حساب أهلي برج بوعريريج 2-1 بعد ان كان متخلفا في النتيجة (1-0) بهدف شاوطي في الدقيقة ال32.

وكان رد فعل الرائد سريعا حيث عدل النتيجة عن طريق المحنك مترف (د39) قبل ان يضيف عمران هدف الفوز في الدقيقة ال84 عن طريق ضربة جزاء مكن به فريقه من احتلال المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة أي بفارق 3 نقاط عن أول المهددين بالسقوط.

واستعاد فريق وداد تلمسان بقيادة مدربه الجديد بن شاذلي نشوة الفوز بمناسبة استقباله لمولودية العلمة بهدف وقعه اللاعب الهبيري عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة ال70.

وتنفس الوداد قليلا بعد هذا الانتصار في حين تعقدت وضعية مولودية العلمة أكثر في المركز ال13 برصيد 23 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على غالي معسكر وشباب عين الفكرون.

النتائج والترتيب :

سريع غليزان - مولودية بجاية 0-0

شباب عين الفكرون - جمعية وهران 2-0

وداد تلمسان - مولودية العلمة 1-0

غالي معسكر - أمل بوسعادة 1 -2

رائد القبة - أهلي برج بوعريريج 2-1

شبيبة بجاية - مولودية سعيدة 2-0

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 1-0

جمعية الشلف - شباب باتنة 2-1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 45 23

--. شبيبة بجاية 45 23

3-. مولودية بجاية 43 23

4.أولمبي الشلف 39 23

5- شبيبة سكيكدة 38 23

--. أهلي برج بوعريريج 38 23

7. سريع غليزان 34 23

8. جمعية وهران 30 23

--. مولودية سعيدة 30 23

--. أمل بوسعادة 30 23

11. رائد القبة 26 23

12- وداد تلمسان 24 23

13. مولودية العلمة 23 23

14. غالي معسكر 22 23

-- شباب عين الفكرون 22 23

16-. شباب باتنة 19 23.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج