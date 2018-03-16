ثمن نهائي كأس الجزائر لكرة السلة : تـوقف لقاء المجمع البترولي-وداد بوفاريك

قرر المحافظ التقني نشيد مسعودي توقيف لقاء قمة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر في كرة السلة (رجال) بين المجمع البترولي ووداد بوفاريك هذا الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر) بسبب الظروف غير الملائمة التي أحاطت به.

وكان المجمع البترولي متفوقا بفارق مريح (60-44) عندما قرر نشيد مسعودي توقيف اللقاء نهائيا في الدقيقة الأخيرة من الربع الثالث، بعد عدة توقفات نتيجة رمي المقذوفات خاصة التي كانت تهدد سلامة اللاعبين، حسب تقرير المحافظ التقني.

وعرف انطلاق المباراة تأخرا كبيرا قارب الساعة من الزمن بسبب مناوشات حصلت بين اللاعبين والمسيرين ثم بين الأنصار، هذا وكانت بقية مباريات الدور ثمن النهائي الذي يتواصل غدا السبت، قد أسفرت عن النتائج التالية:

راسينغ قسنطينة - نادي أسطاوالي 67-70

اتحاد سطيف - جمعية عين الأربعاء 79-57

طليعة درارية - ربيع العلمة 47-52

شباب الدار البيضاء- اتحاد البليدة 70-68

المجمع البترولي- وداد بوفاريك (توقفت)

السبت:

بالمسيلة: أولمبي برج بوعريريج - نادي جسر قسنطينة (00ر16)

بسطيف: أولمبي باتنة - نصر حسين داي (00ر16)

ملاحظة : تأهل اتحاد برج بوعريريج مباشرة للدور ربع النهائي بعد انسحاب اتحاد بئر خادم.

المصدر :الإذاعة الجزائرية / واج