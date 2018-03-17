ندوة دولية بالجزائر حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة ابتداء من اليوم

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يومي السبت والأحد المقبلين تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ندوة دولية حول موضوع "ترقية المشاركة السياسية للمرأة، دعم أساسي لمسار الإصلاح السياسي و التنمية المستدامة"، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الندوة التي ستنظم بقصر الأمم "تندرج في إطار تطبيق برنامج التعاون الرامي إلى ترقية المشاركة السياسية للنساء الذي بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالات الأممية المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وأضافت الوزارة أن "الهدف الأساسي من اللقاء يتمثل في إبراز الجهود التي تبدلها الدولة الجزائرية من أجل ترقية الحقوق السياسية للنساء و الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات ترقية الحقوق السياسية للنساء و إدماج مقاربة الجندر في مسار التنمية البشرية المستدامة".

و خلص البيان إلى التأكيد بان الندوة "ستعرف حضور حوالي 1000 مشارك وطني وأجنبي و أزيد من 17 خبيرا دوليا يتطرقون إلى مختلف المواضيع المبرمجة في النقاشات".