حجار يؤكد أنه سيتم مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتحسين ترتيبها في آفاق 2020

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتمكينها من "تحسين مرئيتها وترتيبها عالميا في آفاق 2020"، مشيرا إلى أن الهيئات الدولية "تعتمد كلها على محتوى مواقع الجامعات في التصنيف وليس على نوعية التعليم".

وأوضح السيد حجار خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات، أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة "سترافق في مرحلة أولى 20 مؤسسة جامعية لتمكينها من تحسين مرئيتها وترتيبها في التصنيف العالمي لتكون من بين ال 1000 جامعة الأولى في آفاق 2020".

وأشار الوزير إلى أن العملية تستهدف التصنيف الاسباني الذي يهتم بمرئية مواقع الجامعات على شبكات الانترنت وثراء محتوياتها، والتصنيف الانجليزي المختص في نوعية التكوين وكذا التصنيف الأمريكي الذي يهتم أساسا بمقياس حسن الأداء والتميز في البحث.

وذكر السيد حجار أن كل المقاييس التي تعتمد عليها هيئات التصنيف "لا تعتمد أساسا على التعليم وإنما على تصاميم ومحتويات مواقع الجامعات عبر الانترنت"، مشيرا إلى أن الجامعات الجزائرية "تشهد تأخرا في هذا المجال بسبب عدم تحديثها لمواقعها".

ولنفس الغرض كذلك، سمحت النتائج الأولية الخاصة بترقية المجلات العلمية الوطنية بترشيح 23 مجلة مختصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية للصنف "C" الذي يسمح بمناقشة الاطروحات والتأهيل.

وفي موضوع آخر، ذكر الوزير أنه في إطار مراجعة خريطة التكوين العالي، ستقدم الجامعات الوطنية خلال شهر جوان المقبل "تقاريرها التقييمية أو ما يسمى ب+مشروع المؤسسة+ الذي سيتم بموجبه تحديد تخصصات كل جامعة حسب المنطقة والاحتياجات الاقتصادية خاصة".

وجدد التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة "تعزيز تشغيل خريجي الجامعات وتلبية حاجيات المحيط الاقتصادي"، وهو ما يستوجب --مثلما قال-- على المؤسسات الاقتصادية والصناعية "فتح أبوابها أمام الطلبة في إطار التربصات والتدريبات الميدانية".

وبخصوص الدخول الجامعي المقبل، أشار إلى أنه سيتم استلام 67.000 مقعد بيداغوجي و45.500 سرير شهر سبتمبر، مما سيرفع من عدد الأسرة إلى أكثر من 738.000، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه "عدد من الحائزين الجدد على البكالوريا إلى ولايات مجاورة تحوز على قدرات استقبال كافية".

وفي سؤال متعلق بالجامعات الخاصة، ذكر السيد حجار انه "تم إلى غاية اليوم تقديم اعتماد 9 مؤسسات للتعليم العالي لا ترقى إلى مرتبة الجامعة التي يجب على الأقل أن تشمل 3 كليات، إضافة إلى أن العدد الكلي للمسجلين فيها لا يتعدى 1000 طالب".

وأضاف في نفس السياق إلى أن جل التخصصات التي تقدمها هذه المؤسسات تنحصر في المناجمنت، المالية واللغة الانجليزية.