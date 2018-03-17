الرئيس الصيني المنتخب شي جين بينغ يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم السبت، اليمين الدستورية، عقب انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها رئيس صيني اليمين الدستورية عند توليه لمنصبه.

وقال شي جين بينغ لدى تأدية القسم ، أتعهد بالولاء لدستور جمهورية الصين الشعبية لحماية السلطة الدستورية والوفاء بالتزاماتي القانونية، والولاء للدولة والشعب، والالتزام والإخلاص في أداء الواجب، وخدمة الصالح العام بنزاهة، وقبول رقابة الشعب، والعمل من أجل دولة اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة.

و قد انتخب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية ورئيسا للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، صباح اليوم، خلال أعمال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني (برلمان)،أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

كما انتخب أعضاء المجلس البالغ عددهم حوالي 3 الاف مشرع وانغ تشي شان، نائبا لرئيس الجمهورية.

وأدى نائبا الرئيس وانغ شي جين بينغ ايضا اليمين الدستورية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية