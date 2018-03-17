جيجل: 21 حالة مشتبه إصابتها بداء الحصبة (البوحمرون)

تم تسجيل 21 حالة مشتبه إصابتها بداء الحصبة (البوحمرون) بجيجل، حسبما صرح به هذا السبت رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بالولاية بلال دعاس.

وأوضح نفس المسؤول أن مديرية الصحة قد اتخذت جميع"التدابير التي تفرضها مثل هذه الوضعيات"ومضيفا في هذا السياق أن التحقيقات الوبائية قد تم القيام بها وإرسال عينات الدم المأخوذة من أشخاص مشتبه إصابتهم بهذا المرض إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة لتأكيد هذه الحالات من عدمها، مشيرا إلى أنه"لم يتم إدخال أي شخص إلى المستشفى إلى غاية اليوم".

وذكر دعاس من جهة أخرى بأن مديرية الصحة فتحت 42 مركز للتلقيح التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية لمجموع بلديات الولاية لضمان عملية التلقيح التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي ضد الحصبة والحصبة الألمانية من خلال تسخير 53 طبيبا و21 طبيبا نفسانيا و 54 عونا في شبه الطبي.

ودعا الأولياء للتقرب من المؤسسات العمومية الصحية الجوارية لتلقيح الأطفال المتمدرسين ضد البوحمرون وذلك خلال العطلة المدرسية الربيعية.

وقد استهدفت قافلة التلقيح ضد الحصبة (البوحمرون) والحصبة الألمانية 110583 تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 14 سنة عبر ولاية جيجل وذلك ضمن العملية التي انطلقت في 21 ديسمبر 2017 إلى غاية 7 يناير 2018 ثم تمديدها إلى تاريخ آخر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج