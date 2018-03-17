اعـــادة فتــح قــاعة سيـنـما "إفريقيا " بالعـاصمــة

أعيد هذا السبت افتتاح قاعة سينما افريقيا ببلدية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) هذه القاعة الأسطورية بوسط العاصمة التي تتسع ل1400 مقعد بعد ان بيقت مغلقة لسنوات عديدة بحضور السلطات المحلية وجمع من رجال الفن والثقافة.

وتزامنت اعادة افتاح هذه القاعة التي عايشت ايام تألق السينما الجزائرية مع احياء الذكرى ال20 لتأسيس الجمعية الفنية السينمائية "اضواء" في اجواء احتفالية تم خلالها تكريم وجوه فنية ساهمت في صناعة السينما الجزائرية التي ولدت من رحم الثورة التحريرية ورفعت اسمها في المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية.

وقال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في كلمة بمناسبة اعادة افتتاح قاعة سينما "افريقيا" التي تدخل ضمن مشروع بعث ديناميكية في شبكة الاستغلال ان الوزارة ستستمر في دعم الانتاج السينمائي الذي ينتج داخل الجزائر و ايضا تشجيع اصحاب المشاريع الاستثمارية في مجال السينما (دور سينما واستديو هات ).

واضاف الوزير ان هذه القاعة (سينما افريقيا) "ستستفيد من الدعم و تكوين مسيري القاعات" حتى تصبح لعرض الافلام الجزائرية للجمهور و لا تبق حبيسة المهرجانات.

ونوه الوزير من جهة اخرى بما تقوم به جمعية "اضواء "في مجال ترقية السينما الجزائرية و حرصها على تكريم الفنانين في كل المناسبات التي تنظمها.

وتم بهذه المناسبة ايضا تدشين لوحة تذكارية في واجهة قاعة سينما " افريقيا" تحمل اسماء 172 فنانا جزائريا من ممثلين ومخرجين و تقنيين من المتوفين الذين ساهموا بإبداعاتهم في صنع امجاد السينما الجزائرية واعتبر رئيس الجمعية عمار رايبا ذلك "التفاته للحفاظ على ذاكرة و تراث السينما الجزائرية ". كما اعدت ايضا الجمعية لافتة تحمل صور لوجوه فنية معروفة شاركت في العديد من الافلام الجزائرية في فترات مختلفة .

وقامت الجمعية في الحفل الذي احتضنه قاعة "افريقيا" بتكريم 160 فنانا من الاحياء والمتوفين.

ومن بين المكرمين الفنانة القديرة شافية بودرع و الفنانة نورية (97سنة) التي تسلمت ابنتها التكريم وايضا الممثلان طه العاميري ومصطفى برور الفنانة فريدة صابونجي التي حضرت التكريم ابنتها و ايضا عدد من المخرجين وتقنيي السينما من بينهم مدير التصوير المتألق علال يحياوي والمخرج رشيد بن علال.

وتقترح جمعية اضواء تنظيم اسابيع السينما الجزائرية في قاعة "افريقيا" ابتدأ من شهر افريل في خطوة اولى لجلب الجمهور الى القاعة خاصة شباب الحي .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج