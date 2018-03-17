رابطة أبطال افريقيا: مولودية الجزائر تعبر لدور المجموعات

اقتطع فريق مولودية الجزائر تأشيرة العبور لمرحلة المجموعات من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه السهل أمام مونتاين أوف فايرالنيجيري بنتيجة 6-0 (الشوط الأول: 4-0)، مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة لحساب إياب الدور السادس عشر.

و سجل أهداف "العميد", الذي انهزم في لقاء الذهاب 2-1، كل من بن دبكة (د3), درارجة (د10), نقاش (د20 و 54), قراوي (د29) و أمادا (د90+2).

وسيتعرف ممثل الجزائر على منافسيه في مرحلة المجموعات يوم الأربعاء بمناسبة عملية سحب القرعة التي ستقام بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج