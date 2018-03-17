رابطة أبطال افريقيا: مولودية الجزائر تعبر لدور المجموعات

17/03/2018 - 21:25

اقتطع فريق مولودية الجزائر تأشيرة العبور  لمرحلة المجموعات من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه السهل أمام مونتاين أوف فايرالنيجيري بنتيجة 6-0 (الشوط الأول: 4-0)، مساء اليوم السبت  بالجزائر العاصمة لحساب إياب الدور السادس عشر.

و سجل أهداف "العميد", الذي انهزم في لقاء الذهاب 2-1، كل من بن دبكة (د3),  درارجة (د10), نقاش (د20 و 54), قراوي (د29)  و أمادا (د90+2).

وسيتعرف ممثل الجزائر على منافسيه في مرحلة المجموعات يوم الأربعاء بمناسبة  عملية سحب القرعة التي ستقام بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالعاصمة  المصرية القاهرة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج

 

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