كأس الكـاف : تأهل شباب بلوزداد للدور السادس عشر "مكرر"

تأهل فريق شباب بلوزداد للدور السادس عشر "مكرر" من منافسة كاس الكونفدرالية في كرة القدم رغم هزيمته امام نادي نكانا الزامبي بنتيجة 1-0 (الشوط الاول: 0-0) اليوم السبت بكيتوي (زامبيا) في لقاء الاياب من المنافسة القارية.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب دييغو ابانين في الدقيقة ال47. و أهدر نفس اللاعب ضربة جزاء ثانية في الدقيقة ال75.

وكان فريق شباب بلوزداد قد فاز بلقاء الذهاب الذي جرى بملعب 20 اوت بنتيجة عريضة 3-0.

وسيواجه شباب بلوزداد في الدور السادس عشر "مكرر" الذي ستسحب قرعته يوم الاربعاء المقبل بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم فريقا مقصى من الدور السادس عشر من منافسة رابطة ابطال افريقيا.

جدير ذكره ان الممثل الجزائري الثاني في مسابقة كاس الكونفدرالية, اتحاد الجزائر, سيلعب يوم غد الاحد ضد جمعية مانييما الكونغولي بملعب عمر حمادي. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل (2-2).

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج