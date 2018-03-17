المجتمع المدني للأهقار يؤكد على تمسكه بالوحدة الوطنية و إستقرار البلاد

جدد ممثلو المجتمع المدني للأهقار (تمنراست-أقصى الجنوب)، السبت، بتمنراست التأكيد على تمسكهم بالوحدة الوطنية و استقرار البلاد، داعين الى تحسين الإطار المعيشي للمنطقة.

و إغتنم المتدخلون الذين إجتمعوا في إطار لقاء نظم بدار الثقافة هذه الفرصة للتأكيد على "تمسكهم بالوحدة الوطنية و استقرار البلاد و المحافظة على مكتسبات الامة".

كما عبروا عن "دعمهم التام" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأعربوا عن أسفهم لتأخر وتيرة التنمية المسجلة في المنطقة ،مؤكدين أن هذا اللقاء "لا يمثل البتة عملا إحتجاجيا و إنما يعتبر لقاء مخصصا لطرح بعض الإنشغالات والتأكيد على الدعم اللامشروط لأمين العقال احمد ايدابير".

وأشار ممثلو المجتمع المدني الذين تعاقبوا على أخذ الكلمة الى أن "المنطقة عرفت تقدما في مجال التنمية"،لكن لا تزال هناك "نقائص يجب تداركها" بهذه الولاية الاستراتيجية في الحدود الجنوبية للبلاد.

وتابعوا ان "هناك انشغالات حتمت طبيعتها رفعها لأمين العقال و أخرى ذات طبيعة اخرى يجب عرضها على البرلمانيين الممثلين للولاية".

وقام أمين عقال الأهقار احمد ايدابير بعد اللقاء بتقديم الشكر للمشاركين وسكان الأهقار مهما كانت آفاقهم الاجتماعية، مطالبا بالسهر على وحدة الامة الحفاظ على مكتسباتها في اطار مقاربة تشاركية وتشاورية بعيدا عن كل تهميش".

وفي بيان توج هذا التجمع، أكد المجتمعون على الخصوص على ضرورة المحافظة على مكانة أمين العقال "كمركز تقليدي محوري يعبر عن الهوية ولا تتعارض مع المؤسسات الدستورية للجمهورية وهي ضمان أساس لتماسك المنطقة جغرافيا وسياسيا".

وأضاف البيان أنه وفي ظل هذه التطورات يؤكد سكان المنطقة "مساندتهم" لأمين العقال وإدراكهم تمام الإدراك بدوره "كجهاز إستشاري فعلي".

كما يلح الحضور، وفقا للبيان، على أنهم مع وحدة الأرض والمصير والجزائر بلد الجميع وتتسع للجميع وستبقى كذلك.

وإعتبروا هذا اللقاء بأنه يعد بمثابة "إنطلاقة لنفس جديد" تتبعه لقاءات أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة للمتابعة والتقييم .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج