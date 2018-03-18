الطبعة الـ5 للبطولة الإفريقية للعدو/الشلف: سيطرة كينية عند الذكور وإثيوبية لدى الإناث

نال الكيني رونكس كيبروتو الميدالية الذهبية للطبعة الخامسة لبطولة افريقيا في العدو الريفي لدى فئة أقل من 20 سنة ذكور التي انطلقت فعالياتها أمس السبت بالشلف بعد احتلاله المرتبة الأولى بتوقيت قدره 25د 02ثا.

وتقدم رونكس كيبروتو مواطنه ستانلي وايتاكا الذي حقق زمن 25د 06ثا و صاحب الميدالية البرونزية الإثيوبي سيلاسي سولوم بريهو (25د 12ثا).

لدى الإناث، عادت الميدالية الذهبية للإثيوبية جيبرو جيرما ويت بتوقيت قدره 20د 41ثا، متقدمة مواطنتها سيبريروفال تسيغ (20د 55ثا) و الكينية إيلان إيكالالي (20د 56ثا).

هذا وجرت مراسم افتتاح فعاليات البطولة التي يشارك بها زهاء 169عداء يمثلون 18 بلدا بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي أثنى في كلمة ألقاها بالمناسبة على ظروف التنظيم والامكانيات المسخرة لإنجاح هذا العرس .

وستكون الجزائر ممثلة في هذا الموعد الافريقي بـ 28 رياضيا في مختلف أصناف السباق في حين غاب عن النخبة الجزائرية كل من كنزة دحماني ورابح عبود بسبب الإصابة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قبيل انطلاق المنافسة انسحبت أربع بلدان ويتعلق الأمر بالسودان بوركينافاسو السيشل وجزر الرأس الأخضر ليستقر عدد الدول المشاركة بحدود 18 بلدا بما فيهم إثيوبيا ،البنين، اوغندا، اريتيريا، زامبيا،تونس، جزر موريس،المغرب، ليبيا، مالاوي ليبيريا، جنوب افريقيا، السنغال، مصر،النيجر وجيبوتي.