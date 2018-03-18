تواصل فعاليات الطبعة الـ1 للمهرجان الدولي للسياحة الدينية بمدينة بسكرة

تتواصل هذا الأحد فعاليات الطبعة الأولى للمهرجان الدولي للسياحة الدينية بمدينة بسكرة التي انطلقت أمس السبت تحت شعار’’ السياحة الدينية جسر لتواصل الشعوب ‘‘ بمشاركة خبراء وسفراء و ديبلوماسيين من دول عربية وإسلامية بالإضافة إلى رجال الدين.

وتهدف هذه الطبعة إلى إحياء السياحة الدينية وإعادة الاعتبار للموروث الثقافي و السياحي من اجل خلق ثروة بديلة لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني .

و قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إن الجزائر تملك معالم دينية عديدة و يمكن أن تكون مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، لكن لابد أن تتوفر عوامل مساعدة لإحداث تغيير جذري في المنظومة السياحية.

كما قالت السفيرة الاندونيسية بالجزائر سفيرة محروسة إن بلادها سترسل 65 طالب اندونيسي للجزائر من أجل دراسة وحفظ القران تلبية لدعوة الزاوية الأزهرية بالجلفة ، بالإضافة لدعوة شيوخ الجزائر لحضور مؤتمر باندونيسيا .

كما أن ربط جسور التواصل بين الشعوب من أهم الأهداف التي ترتكز عليها السياحة الدينية وهذا عن طريق خلق شركات وعلاقات تعاون بين مختلف الدول وهو ما تعمل على تجسيده الجزائر واندونيسيا.

هذا وستقام عدة زيارات سياحية على هامش هاته التظاهرة للتعريف بالمعالم الدينية والتاريخية.

المصدر:الاذاعة الجزائرية -تحرير بشرى جوماغ